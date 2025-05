Operai in nero e sottopagati e tra le scatole un bimbo col girello | dentro gli opifici dove si fanno borse di lusso

In un contesto di sfruttamento e illegalità, i carabinieri hanno scoperto operai in nero, sottopagati e costretti a lavorare in condizioni disumane, tra macchine da cucire e tessuti ammassati. In mezzo a questo scenario, un bambino con un girello si muove tra gli scatoloni, simbolo di una realtà dimenticata e inaccettabile.

Macchine da cucire, tessuti ammassati, locali utilizzati come dormitori e ambienti di lavoro con condizioni insalubri e in asenza di requisiti di sicurezza. Operai in nero, sottopagati e, tra gli scatoloni, anche un bambino a spasso con un girello. E' quanto hanno accertato i carabinieri del.

Borse di lusso realizzate da operai sottopagati

Come scrive primamilanoovest.it: Amministrazione giudiziaria per un brand di lusso dell'alta moda che faceva produrre le proprie borse in opifici con lavoratori sfruttati e sottopagati. Borse di lusso realizzate da operai sottopagati ...

