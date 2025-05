Onza brianza | attraversa su binari morta 14enne a Cesano Maderno

Tragedia a Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza, dove una ragazza di 14 anni ha perso la vita travolta da un treno mentre attraversava i binari. L'incidente è avvenuto all'altezza della ex stazione, lasciando la comunità locale in lutto per la giovane vita spezzata.

Milano, 15 mag. (LaPresse) – Travolta da un treno mentre attraversava sui binari della ferrovia, all’altezza della ex stazione di Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza: è morta così una ragazzina di 14 anni, originaria del posto. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Onza brianza: attraversa su binari, morta 14enne a Cesano Maderno

Attraversa i binari con le cuffie sulle orecchie, ragazzina 14enne travolta e uccisa da un treno

milanotoday.it scrive: Una ragazzina di 14 anni è stata travolta e uccisa da un treno diretto a Milano. L'incidente, perché di questo si tratterebbe, è avvenuto a Cesano Maderno (Monza Brianza) intorno alle 19 di mercoledì.

Attraversa i binari con le sbarre abbassate, morta ragazzina delle medie

Segnala msn.com: Una ragazzina di 14 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri (14 maggio) travolta da un treno (Trenord) in transito al passaggio a livello di corso Libertà, in prossimità della ex stazione d ...

Quattordicenne travolta e uccisa da un treno: attraversava i binari con le cuffiette alle orecchie

Come scrive rainews.it: E' accaduto mercoledì sera, all'altezza dell'ex stazione. In passato nello stesso punto sono morte altre persone ...

