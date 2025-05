Onu non partecipa distribuzione aiuti fondazione Usa a Gaza

L'ONU ha annunciato che non parteciperà alla distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta dagli Stati Uniti. Secondo il portavoce del Palazzo di Vetro, la decisione sottolinea la necessità di mantenere neutrali i processi umanitari, in un contesto complesso e delicato come quello della Striscia di Gaza.

L'Onu non parteciperà alla distribuzione degli aiuti della nuova fondazione sostenuta dagli Usa a Gaza. Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro. La Gaza humanitarian foundation (Ghf) è un fondo destinato a portare gli aiuti nella Striscia attraverso una struttura logistica indipendente e neutrale, illustrata ai membri del Consiglio di Sicurezza dall'inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff.

