one piece uno degli animatori risponde agli hater online

Quando si parla di One Piece, si parla anche di una delle fanbase più vaste e appassionate del mondo anime. Ma con la popolarità arrivano anche i detrattori: sui social non mancano i commenti provocatori o denigratori, e uno dei bersagli più frequenti è proprio la qualità dell'animazione. Il termine " overanimation " – usato spesso come provocazione – è tornato a circolare in rete, soprattutto in riferimento alle ultime puntate della serie. Dal suo debutto nel 1999, l'anime di One Piece ha subito numerose evoluzioni stilistiche e miglioramenti tecnici. Con la saga del Paese di Wano, però, l'asticella è salita ancora di più grazie all'arrivo di talenti come Megumi Ishitani, Vincent Chansard e Akihiro Ota. E l'attuale saga dell' Incidente di Egghead sta continuando su questa linea, regalando episodi visivamente spettacolari e carichi di azione.

