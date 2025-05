Omicidio Stefania Camboni a Fregene l' amica parla del rapporto coi figli e del dolore per la morte del marito

L'omicidio di Stefania Camboni, avvenuto a Fregene, ha scosso la comunità. Un'amica della vittima condivide dettagli toccanti sul rapporto di Stefania con i suoi figli e il profondo dolore per la perdita del marito. Le sue parole offrono uno sguardo intimo sulle sfide e il dramma che ha segnato la vita di Stefania.

Omicidio di Fregene, parla un'amica di Stefania Camboni: le rivelazioni sul rapporto coi figli e il dolore della 59enne per la morte del marito

Stefania Camboni uccisa con 15 coltellate in casa: indagata per omicidio la compagna del figlio

Si legge su fanpage.it: La versione della donna, che si trovava in casa al momento dell'omicidio di Stefania Camboni, non ha convinto gli investigatori ...

Roma, due donne assassinate a Civitavecchia e Fregene. “Stefania Camboni conosceva il killer”

Secondo iltempo.it: Sono due gli omicidi commessi, a distanza di poche ore in provincia di Roma, a circa 50 chilometri tra loro. In un caso si è trattato di ...

Uccisa a coltellate la 60enne trovata senza vita in una villa di Fregene: cosa sappiamo dell’omicidio

Scrive quotidiano.net: È Stefania Camboni la 60enne trovata senza vita in una villetta sul litorale nord di Roma. A dare l’allarme è stato il figlio, che abita nella stessa villa insieme alla moglie. Entrambi i coniugi sono ...

