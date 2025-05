Omicidio Garlasco trovato un martello nel canale Il giallo degli sms delle gemelle K

Decisive le nuove testimonianze: "Una ragazza ha gettato un pesante oggetto in acqua la mattina del delitto" 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Omicidio Garlasco, trovato un martello nel canale. Il giallo degli sms delle "gemelle K"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio di Garlasco, nel canale trovato anche un martello

Come scrive msn.com: Per il medico legale Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa con un martello ma servono indagini approfondite per conoscere la natura dell'arnese ritrovato nella roggia ...

Garlasco, la rivelazione a "Chi L'ha visto?": «Trovato martello nel canale vicino la casa della famiglia Cappa»

Segnala ilmessaggero.it: Un martello è stato rinvenuto oggi, mercoledì 14 maggio, dai Vigili del fuoco durante le operazioni di dragaggio in un piccolo corso d’acqua a Tromello, a pochi chilometri ...

Il martello, le gemelle Cappa, il supertestimone, gli sms: cosa c’è nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco

Scrive msn.com: Il martello trovato a Tromello potrebbe essere l'arma del delitto. Intanto la procura deposita duecento messaggi di Stefania Cappa. E un'intercettazione di Paola sugli zii L'articolo Il martello, le g ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Delitto di Garlasco: il genetista Giardina sul ruolo del DNA nell'omicidio di Chiara Poggi

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.