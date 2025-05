Omicidio Fregene Stefania Camboni uccisa con 15 coltellate

Un tragico omicidio ha scosso Fregene, dove Stefania Camboni, una vedova di 58 anni, è stata brutalmente assassinata con 15 coltellate. A dare l'allarme è stato il figlio, trovando il corpo della madre privo di vita in una pozza di sangue. Le indagini della scientifica sono già in corso per fare luce su questo inquietante delitto.

A dare l’allarme il figlio della vittima, una vedova di 58 anni. Il corpo è stato trovato in una pozza di sangue. I rilievi della scientifica 🔗Leggi su Quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Tragedia a Fregene: uccisa Stefania Camboni, 58 anni

Si legge su notizie.it: Questa mattina, la comunità di Fregene è stata scossa dalla tragica notizia della morte di Stefania Camboni, una donna di 58 anni trovata senza vita nel suo appartamento. Secondo le prime informazioni ...

Chi era Stefania Camboni, la 58enne uccisa a coltellate a Fregene

Secondo quotidiano.net: Vedova dal 2020, la donna è stato trovata dal figlio in una pozza di sangue. Il medico legale ha riscontrato almeno 15 fendenti. Il cadavere era coperto da cuscini ...

Uccisa a coltellate la 60enne trovata senza vita in una villa di Fregene: cosa sappiamo dell’omicidio

Scrive quotidiano.net: È Stefania Camboni la 60enne trovata senza vita in una villetta sul litorale nord di Roma. A dare l’allarme è stato il figlio, che abita nella stessa villa insieme alla moglie. Entrambi i coniugi sono ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Omicidio Cerciello - difesa Hjort chiede domiciliari a Fregene

I difensori chiedono in particolare di far scontare la pena a Hjorth nella casa della nonna a Fregene.