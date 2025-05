Omicidio di via Verro Terry Meneghetti strangolata e uccisa da un 15enne | il ragazzo confessa il delitto alla madre ma il movente resta avvolto nel mistero

Il tragico omicidio di Terry Meneghetti, strangolata e uccisa da un ragazzo di appena 15 anni, ha scosso Milano. Nonostante la confessione del giovane alla madre, il movente del delitto rimane misterioso. Si ipotizza un vecchio screzio, ma le circostanze attorno a questo gesto brutale continuano a destare interrogativi inquietanti.

Milano, 15 maggio 2025 ‚Äď Forse uno screzio avvenuto mesi prima,¬†non tale per√≤ da spiegare perch√© un ragazzino di 15 anni abbia atteso¬†la ex vicina di casa 82enne, per poi s trangolarla e colpirla con una¬†lampada, fino a ucciderla: resta inspiegabile, a 24 ore di distanza, nonostante il 15enne¬†fermato nel pomeriggio di ieri abbia ripetuto a polizia e pubblico ministero la confessione gi√† fatta alla madre, il movente dell'omicidio di via¬†Verro¬†nel quartiere Vigentino di Milano. Oggi il minorenne √® stato di nuovo ascoltato dal magistrato del Tribunale per i minorenni per la convalida del fermo. L‚Äôattesa sulle scale¬†. Il 15enne ieri √® uscito di casa per andare a scuola, ma in classe non¬†√® mai entrato.¬†√ą¬†andato invece nel condominio della vittima, in cui¬†anche lui e la madre sudamericana hanno vissuto per circa due anni, ¬†fino a poco pi√Ļ di un anno fa. 🔗Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Omicidio di via Verro, ‚ÄúTerry‚ÄĚ Meneghetti strangolata e uccisa da un 15enne: il ragazzo confessa il delitto alla madre ma il movente resta avvolto nel mistero

