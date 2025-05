omicidio di pierina paganelli è polemica per il raduno a sostegno di louis dassilva

AGI - La famiglia di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nei garage di via del Ciclamino a Rimini, ha diffidato gli organizzatori di una manifestazione promossa dalla comunità senegalese per l'uso non autorizzato dell'immagine della vittima, accostata a quella di Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio. L'indignazione della famiglia. Attraverso i legali Monica e Marco Lunedei, i familiari hanno espresso " profondo sdegno " per il fotomontaggio comparso online - poi rimosso - e annunciato azioni legali contro chi "specula sull'immagine della donna brutalmente assassinata", dichiarandosi contrari a ogni iniziativa che ne affianchi il volto a quello dell'indagato. La manifestazione a sostegno di Dassilva. La manifestazione, prevista per sabato prossimo, resta confermata, con una partecipazione attesa di circa 500 persone a sostegno di Dassilva, che nel frattempo ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini e potrebbe presto affrontare l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio. 🔗Leggi su Agi.it

