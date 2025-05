Omicidio di Emma Teresa Meneghetti a Milano in via Verro il movente del 15enne è ancora avvolto nel mistero

L'omicidio di Emma Teresa Meneghetti, avvenuto a Milano in via Verro, continua a suscitare domande inquietanti. Il movente del 15enne coinvolto rimane avvolto nel mistero, con ipotesi che suggeriscono l'ombra di una vecchia lite. La tragedia di Emma segna un capitolo doloroso nella cronaca cittadina, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti.

Emma Teresa Meneghetti uccisa a 82 anni dal vicino di casa 15enne/ Lui confessa alla madre (che lo denuncia)

Secondo ilsussidiario.net: Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, è stata uccisa poche ore fa a Milano e ad agire sarebbe stato un giovane di 15 anni: la confessione choc ...

Milano, tragedia in via Verro: 15enne uccide l’ex vicina Emma Teresa Meneghetti.

Da lamilano.it: Omicidio a Milano in via Verro: Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, strangolata e uccisa dall’ex vicino 15enne. Indagini in corso sul movente del delitto. #cronaca #omicidio #primopiano #Milano #Morivion ...

Bigia a scuola, va a casa dell’ex vicina e la uccide: così è morta Emma Teresa Meneghetti

Si legge su milanotoday.it: Il giovane, reo confesso, è stato accompagnato al Beccaria in stato di fermo dopo essere stato interrogato da polizia e magistrato del tribunale dei minorenni ...

