Omicidio di Chiara Poggi la difesa di Andrea Sempio | Nessun riferimento al caso di Garlasco nei suoi diari

L'omicidio di Chiara Poggi continua a far discutere, con nuove indagini sull'indagato Andrea Sempio. I diari e gli appunti sequestrati non rivelerebbero alcun riferimento al caso di Garlasco. Questo potrebbe suggerire un'analisi più profonda del profilo psicologico di Sempio, al fine di chiarire un caso che solleva ancora molte interrogativi.

Negli appunti e nei diari sequestrati ieri ad Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sull' omicidio di Chiara Poggi del 2007, «non c'è assolutamente alcun riferimento al caso di Garlasco, nulla di nulla», ma evidentemente quelle carte sono state prese «per tracciare un suo profilo psicologico, o almeno così abbiamo capito». embedpost id="2040286" Lo ha spiegato uno dei legali del. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio: «Nessun riferimento al caso di Garlasco nei suoi diari»

