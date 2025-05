Omicidio di Castelfranco gli amici di Lorenzo | Il tuo sorriso sempre con noi

Il tragico omicidio di Lorenzo Cristea ha scosso profondamente la comunità di Castelfranco Veneto. Durante il suo funerale, tenutosi il 15 maggio nella chiesa ortodossa di Loreggia, circa duemila amici e conoscenti hanno reso omaggio a un giovane la cui vita è stata stroncata troppo presto. "Il tuo sorriso sempre con noi", il messaggio che ha unito tutti.

Sono stati i giovani i veri protagonisti del funerale di Lorenzo Cristea, il 20enne accoltellato a morte fuori dalla discoteca Playa Loca di Castelfranco Veneto. Giovedì pomeriggio, 15 maggio, nella chiesa ortodossa di Loreggia circa duemila persone erano presenti per dare l'ultimo saluto a. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Omicidio di Castelfranco, gli amici di Lorenzo: «Il tuo sorriso sempre con noi»

Su questo argomento da altre fonti

Lorenzo Cristea, in 300 per dire addio al 20enne accoltellato dopo la serata in discoteca

Riporta msn.com: Oltre 300 persone per l'addio a Lorenzo Cristea, il 19enne accoltellato a morte dopo la serata nella discoteca Playa Beach Club, lo scorso 4 maggio, in via ...

Omicidio di Castelfranco, il terrore e la fuga degli amici di Lorenzo dall’agguato: «Scappiamo via, qua ci ammazzano tutti»

Secondo ilgazzettino.it: CASTELFRANCO «Via, andiamo via. Se non scappiamo da qui ci ammazzano tutti». Erano terrorizzati gli amici di Lorenzo Cristea e Alessandro Bortolami dopo la rissa scoppiata domenica ...

Una spinta, la rissa con i coltelli e la ferita in pieno petto: Lorenzo Cristea è morto dissanguato a 20 anni

today.it scrive: Il punto sulle indagini per l'omicidio avvenuto all'esterno di una discoteca di Castelfranco Veneto. Le immagini catturate da un passante non tolgono i dubbi e c'è il giallo del secondo coltello ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lorenzo Crespi va all'attacco: Milly Carlucci ? cattiva, Barbara d'Urso ? bugiarda

Lorenzo Crespi? andato all'attacco nei confronti di due famose conduttrici tv, Barbara d?Urso e Milly Carlucci, dalle pagine del sito di cronaca rosa iGossip.