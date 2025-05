Omicidio di Castelfranco gli amici di Lorenzo | Il tuo sorriso sempre con noi

Lorenzo Cristea, il giovane di 20 anni tragicamente ucciso davanti alla discoteca Playa Loca di Castelfranco Veneto, è stato commemorato in un emozionante funerale. Giovedì 15 maggio, circa duemila persone si sono riunite nella chiesa ortodossa di Loreggia, onde ricordare il suo sorriso e la sua vita, simbolo di una generazione sconvolta dalla violenza.

Sono stati i giovani i veri protagonisti del funerale di Lorenzo Cristea, il 20enne accoltellato a morte fuori dalla discoteca Playa Loca di Castelfranco Veneto. Giovedì pomeriggio, 15 maggio, nella chiesa ortodossa di Loreggia circa duemila persone erano presenti per dare l'ultimo saluto a.

Omicidio di Castelfranco, gli amici di Lorenzo: «Il tuo sorriso sempre con noi»

Da padovaoggi.it: Tra le duemila persone presenti giovedì 15 maggio al funerale di Lorenzo Cristea c'erano centinaia di giovani conoscenti ed ex compagni di scuola del 20enne ucciso a Castelfranco Veneto. In due hanno ...

Omicidio di Castelfranco, il terrore e la fuga degli amici di Lorenzo dall’agguato: «Scappiamo via, qua ci ammazzano tutti»

Scrive ilgazzettino.it: CASTELFRANCO «Via, andiamo via. Se non scappiamo da qui ci ammazzano tutti». Erano terrorizzati gli amici di Lorenzo Cristea e Alessandro Bortolami dopo la rissa scoppiata domenica ...

Una spinta, la rissa con i coltelli e la ferita in pieno petto: Lorenzo Cristea è morto dissanguato a 20 anni

today.it scrive: Il punto sulle indagini per l'omicidio avvenuto all'esterno di una discoteca di Castelfranco Veneto. Le immagini catturate da un passante non tolgono i dubbi e c'è il giallo del secondo coltello ...

