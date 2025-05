Potrebbero rappresentare una svolta nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco in provincia di Pavia, il 13 agosto 2007, gli oggetti ritrovati ieri nel canale di Tromello durante un’operazione congiunta di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Si tratta, secondo fonti investigative, di attrezzi da lavoro tra cui un martello, sequestrati e ora al vaglio degli inquirenti per verificarne la compatibilità con le ferite riscontrate sul corpo della vittima. Omicidio Chiara Poggi, spunta un martello nel canale di Tromello che potrebbe essere compatibile con l’arma usata per il delitto. Le ricerche sono scattate in seguito a una nuova testimonianza: un uomo, dopo quasi 18 anni di silenzio, avrebbe raccontato di aver visto una ragazza gettare un oggetto metallico nel canale la mattina stessa dell’omicidio. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

