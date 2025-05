Omicidio Carol Maltesi Davide Fontana condannato all' ergastolo in appello bis

Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Appello di Milano, che ha riconosciuto la premeditazione nell'omicidio della sua ex fidanzata Carol Maltesi, avvenuto l'11 gennaio 2022 a Rescaldina. La sentenza di secondo grado bis segna un importante passo nel processo, evidenziando la gravità del crimine che ha scosso l'opinione pubblica.

Con sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione, Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo nel processo di secondo grado bis. È accusato dell'omicidio della ex fidanzata Carol Maltesi commesso l'11 gennaio 2022 a Rescaldina, nel Milanese. La Cassazione aveva annullato la sentenza all'ergastolo chiedendo di valutare nuovamente solo l'eventuale sussistenza dell’aggravante della premeditazione. La richiesta della Procura generale è stata accolta in pieno dal collegio, presieduto da Renata Peragallo, che ha ribadito la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione ritenendola prevalente sulle circostanze attenuanti generiche. Escluso un periodo di isolamento diurno. Le motivazioni saranno rese note tra 60 giorni. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana condannato all'ergastolo in appello bis

