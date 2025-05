Omicidio Carol Maltesi Davide Fontana condannato all’ergastolo in appello bis | riconosciuta l’aggravante della premeditazione

Milano, 15 maggio 2025 – Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano per l'omicidio di Carol Maltesi, avvenuto nel 2022 a Rescaldina. Riconosciuta l'aggravante della premeditazione, la sentenza giunge nell'ambito dell'appello bis, dopo l'annullamento della precedente decisione da parte della Corte di Cassazione.

Milano, 15 maggio 2025 – Davide Fontana, imputato dell'omicidio di Carol Maltes i avvenuto nel 2022 a Rescaldina (Milano), è stato condannato all'ergastolo senza isolamento diurno dalla corte d'Assise d'Appello di Milano, nell'appello bis dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza all'ergastolo chiedendo di valutare nuovamente solo l'eventuale sussistenza dell'aggravante della premeditazione. I giudici hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione accogliendo in pieno la richiesta della Procura generale. Il delitto a Rescaldina. L'ex bancario di 45 anni è accusato di aver fatto a ucciso la fidanzata nella sua abitazione di Rescaldina e di essersi poi liberato del corpo della 26enne, fatto a pezzi. Nel primo appello i giudici avevano riconosciuto l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, oltre che per la distruzione e l'occultamento di cadavere, aggravanti che avevano fatto aumentare la pena dai 30 anni del primo grado all'ergastolo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana condannato all’ergastolo in appello bis: riconosciuta l’aggravante della premeditazione

