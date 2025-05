Omicidio Carol Maltesi confermato l’ergastolo per Davide Fontana

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna all’ergastolo per Davide Fontana, accusato dell'omicidio di Carol Maltesi. Al termine dell'appello bis disposto dalla Cassazione, i giudici hanno riconosciuto l’aggravante della premeditazione, accogliendo così le richieste della procura e chiudendo un capitolo cruciale di questa drammatica vicenda.

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna all’ergastolo per Davide Fontana, al termine dell’appello bis disposto dalla Cassazione. I giudici hanno accolto la richiesta della procura, riconoscendo l’aggravante della premeditazione, che era stata oggetto di rinvio da parte della Suprema Corte. Fontana, ex bancario oggi 45enne, era accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, uccisa l’11 gennaio 2022 nella sua casa di Rescaldina, nel Milanese. L’iter processuale e i dubbi sull’aggravante della premeditazione. Nel primo appello, la Corte aveva già inflitto la pena dell’ergastolo, ritenendo sussistenti le aggravanti della crudeltà e della premeditazione, oltre all’occultamento e alla distruzione del cadavere. La Cassazione aveva poi annullato parzialmente la decisione, chiedendo una nuova valutazione solo sull’aggravante della premeditazione. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Omicidio Carol Maltesi, confermato l’ergastolo per Davide Fontana

