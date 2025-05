Omicidio Carol Maltesi c’è stata premeditazione | ergastolo al killer Fontana

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna all’ergastolo per Davide Fontana, riconosciuto colpevole dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi nel 2022 a Rescaldina. La decisione segna la conclusione di un complesso iter giudiziario, caratterizzato da accesi dibattiti e ricorsi, che ha tenuto alta l'attenzione pubblica su questo crimine efferato.

