Omicidio Carol Maltesi appello bis conferma ergastolo per Fontana

La Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato l'ergastolo per Davide Fontana, accusato dell'omicidio di Carol Maltesi. Questo nuovo processo bis, dopo l'annullamento della sentenza precedente, ha ribadito la gravità del delitto, avvenuto nel 2022, nel quale la vittima, apprezzata food blogger, ha perso tragicamente la vita.

La Corte d’assise d’appello di Milano ha confermato la pena dell’ergastolo nei confronti di Davide Fontana nel processo bis per l’omicidio di Carol Maltesi. Il bancario e food blogger di Milano era già stato condannato al massimo della pena il 21 febbraio 2024, ma la sentenza era stata annullata parzialmente con rinvio dalla Corte di Cassazione a settembre 2024, ordinando di celebrare un nuovo processo solo sull’aggravante della premeditazione. È stato dunque ritenuto anche dall’appello bis che il delitto sia stato premeditato. L’omicidio di Carol Maltesi. Fontana, oggi 45enne, l’11 gennaio 2022 ha ucciso a Rescaldina Carol Maltesi, la 26enne con cui aveva intrattenuto una relazione. Alla donna sono state sferrate 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata con lo scotch e incappucciata. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Carol Maltesi, appello bis conferma ergastolo per Fontana

