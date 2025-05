Omicidio a Fregene donna uccisa a coltellate in casa

Un tragico omicidio scuote Fregene, località alle porte di Roma, dove una donna di 60 anni è stata brutalmente uccisa a coltellate nella propria abitazione. Il crimine ha lasciato la comunità in preda allo shock. Maggiori dettagli nel servizio di Barbara Masulli.

A Fregene, alle porte di Roma, una donna di 60 anni è stata uccisa a coltellate in casa. Servizio di Barbara Masulli. Omicidio a Fregene, donna uccisa a coltellate in casa TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Omicidio a Fregene, donna uccisa a coltellate in casa

Su questo argomento da altre fonti

Donna morta a Fregene, uccisa con 15 coltellate

Lo riporta ansa.it: Stefania Camboni, trovata morta in casa a Fregene, è stata uccisa con 15 coltellate sferrate, tra l'altro, all'addome e una profonda alla gola. La Procura di Civitavecchia, guidata da Alberto Liguori, ...

Tragedia a Fregene: uccisa Stefania Camboni, 58 anni

Riporta notizie.it: Questa mattina, la comunità di Fregene è stata scossa dalla tragica notizia della morte di Stefania Camboni, una donna di 58 anni trovata senza vita nel suo appartamento. Secondo le prime informazioni ...

Chi era Stefania Camboni, la 58enne uccisa a coltellate a Fregene

Lo riporta quotidiano.net: Vedova dal 2020, la donna è stato trovata dal figlio in una pozza di sangue. Il medico legale ha riscontrato almeno 15 fendenti. Il cadavere era coperto da cuscini ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grugliasco: Donna Sbranata Da Cane Lupo Cecoslovacco

Una donna di 74 anni è morta sbranata in casa sua da quattro cani lupo cecoslovacchi. Venerdì 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, una donna di 74 anni residente in via Boves è stata uccisa in casa da 4 cani lupo cecoslovacchi.