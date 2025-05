Oltre 5000 pazienti europei ogni mese scelgono l’Albania per le cure mediche | il ruolo dell’Albanian Health Agency

L'Albania si afferma come una delle mete sanitarie emergenti in Europa, con oltre 5.000 pazienti europei che la scelgono ogni mese per le loro cure mediche. L'Albanian Health Agency gioca un ruolo cruciale in questo trend, offrendo un modello che coniuga qualità, empatia e accessibilità, trasformando Tirana in un punto di riferimento per il turismo medico.

