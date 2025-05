Oli vegetali esausti rivenduti per il biodisel indagati due residenti a Frosinone

Due residenti di Frosinone sono stati indagati nell'ambito di un'operazione dei Carabinieri del NOE, che ha svelato un'organizzazione dedita al riutilizzo e alla rivendita di oli vegetali esausti per la produzione di biodiesel. Questa indagine rientra in una vasta operazione su scala nazionale, mirata alla tutela ambientale e alla lotta contro il traffico illecito.

Ci sono anche due cittadini di Frosinone nell'organizzazione scovata dai carabinieri nel Noe che era dedita riutilizzare e rimettere in commercio gli oli vegetali esausti. Nell'ambito di una vasta operazione in corso su tutto il Territorio Nazionale, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela.

