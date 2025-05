Ok dalla Camera al decreto Albania che trasforma i centri in Cpr cosa cambia per i migranti | le novità

Il recente decreto Albania ha suscitato dibattito, approvato dalla Camera con 126 voti favorevoli e 80 contrari. Questo provvedimento trasforma il centro di Gjader in un Centro di Permanenza per Rimpatri (Cpr) e amplia le categorie di migranti soggetti a deportazione. Ora attende l'approvazione del Senato per diventare legge entro il 27 maggio. Cosa cambia per i migranti?

Con 126 voti favorevoli, 80 contrari e solo un astenuto la Camera ha dato il via libera al decreto Albania, che trasforma il centro di Gjader in un Cpr, allargando le categorie di migranti che potranno essere deportati. Il testo ora passa al Senato e dovrà essere convertito in legge entro il 27 maggio. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ok dalla Camera al decreto Albania che trasforma i centri in Cpr, cosa cambia per i migranti: le novità

Ok dalla Camera al decreto Albania che trasforma i centri in Cpr, cosa cambia per i migranti: le novità

Dl Albania, ok aula Camera con 126 sì. Testo passa in Senato

Via libera della Camera al decreto Albania con 126 sì

