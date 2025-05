Oggi 15 maggio | il quadro miracoloso della Madonna di Montenero

Oggi, 15 maggio, celebriamo il miracolo della Madonna di Montenero, il cui quadro sacro raffigura la Vergine con Bambino. Questo straordinario ritrovamento ha segnato la storia della Toscana, dove la Madonna di Montenero è venerata come patrona. Nel pittoresco santuario di Montenero, vicino a Livorno, i fedeli si raccolgono in preghiera e gratitudine.

La storia della Madonna di Montenero è legata al miracoloso ritrovamento di un quadro della Vergine con Bambino. Quello che accade dopo è straordinario. La Madonna di Montenero è la patrona della Toscana. Vicino a Livorno, a Montenero, sorge il celebre santuario dedicato alla Madonna delle Grazie, meta di tanti pellegrinaggi. Tutto comincia nel 1345:. L'articolo Oggi 15 maggio: il quadro miracoloso della Madonna di Montenero proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 15 maggio: il quadro miracoloso della Madonna di Montenero

Altre fonti ne stanno dando notizia

Oggi 15 maggio: il quadro miracoloso della Madonna di Montenero

Scrive lalucedimaria.it: Egli ha avuto fiducia e ha superato difficoltà che sembravano insuperabili. Anche noi oggi viviamo in un momento di grandi difficoltà, la malattia si diffonde e abbiamo bisogno del tuo aiuto, del tuo ...

15 maggio, il giorno della Madonna di Montenero: la storia della miracolosa apparizione

Lo riporta msn.com: Firenze, 15 maggio 2025 – La Madonna delle Grazie al Santuario di Montenero è la Patrona della Toscana. È uno dei luoghi di culto più noti della nostra regione, si trova sul colle di Monte Nero a Livo ...

730 precompilato, da oggi 15 maggio modifiche e invio. Dalle detrazioni alle aliquote Irpef, le novità e come fare

Scrive ilmessaggero.it: Da oggi è possibile modificare i dati presenti nel 730 precompilato, disponibile per la consultazione dalla fine di aprile anche nella versione semplificata. Nella precompilata sono ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Medjugorje: Messaggio Madonna Natale 25 Dicembre 2020

Come ogni anno i fedeli aspettano il messaggio di Natale della Madonna di Medjugorje. In attesa del nuovo messaggio della Madonna riportiamo il messaggio della vigilia di Natale di Marinko Šakota, il parroco di Medjugorje, che si è congratulato con i parrocchiani, i pellegrini e tutti i fedeli per il Natale.