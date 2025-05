Oggi 15 maggio è Sant’Isidoro | l’agricoltore che compiva miracoli

Il 15 maggio ricordiamo Sant'Isidoro l'Agricoltore, un santo spagnolo che ha saputo nobilitare il lavoro nei campi, coniugandolo con la fede cristiana. Vissuto tra l'XI e il XII secolo, Isidoro è diventato un simbolo di dedizione e umiltà, ispirando generazioni di lavoratori con la sua testimonianza di vita e i suoi miracoli.

Spagnolo, sant'Isidoro era un agricoltore che ha nobilitato il lavoro attuandolo cristianamente insieme alla moglie, diventando un modello di lavoratore. Il 15 maggio si ricorda la figura di sant'Isidoro, agricoltore spagnolo che visse a cavallo tra XI e XII secolo. Il Martirologio Romano lo colloca nella zona in cui visse, Madrid, in Spagna.

Oggi 15 maggio è Sant'Isidoro: l'agricoltore che compiva miracoli

Lo riporta lalucedimaria.it: Sant'Isidoro mentre lavorava, si verificavano eventi prodigiosi. Fu capace di nobilitare il lavoro tanto da diventare un modello cristiano.

15 maggio, santo del giorno: Sant’Isidoro l’Agricoltore

Riporta erreemmenews.it: Il 15 maggio si celebra Sant’Isidoro l’Agricoltore, conosciuto anche come Isidoro di Madrid, un uomo semplice, ma profondamente devoto, vissuto tra l’XI e il XII secolo. Nato attorno al 1070 a Madrid, ...

