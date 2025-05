Aumentano le possibilità di un ritorno in bianconero del tecnico del Napoli. Il suo successore in azzurro potrebbe essere Massimiliano Allegri Spunta un indizio, quasi una prova del ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. John Elkann pensa di rivoluzionare l’organigramma societario dopo questa disastrosa stagione, dando a Giorgio Chiellini un ruolo di maggiore rilevanza e potere rispetto all’attuale. Offerta sul tavolo: Conte alla Juve, indizio clamoroso (LaPresse) – Calciomercato.it A forte rischio c’è soprattutto Cristiano Giuntoli, il principale responsabile del fallimento del progetto Thiago Motta e di un mercato da 200 milioni che ha prodotto quasi nulla quest’anno. La rivoluzione della #Juve continua: #Chiellini ha sempre più poteri mentre per il ruolo di ds, come raccontato da @maugirziorusso su @calciomercatoit, piace sempre #Massara — Eleonora Trotta (@eleonoratrotta) May 13, 2025 La nostra direttrice parla proprio delle quotazioni in grande crescita dell’ex capitano bianconero. 🔗Leggi su Calciomercato.it

