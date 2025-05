Offerta ho Mobile | 100 GB a 599€ con minuti e SMS illimitati

Se stai cercando una tariffa mobile che unisca un’enorme quantità di dati a costi ridicoli, l’offerta ho Mobile 100 GB a 5,99€ al mese è ciò che fa per te. Disponibile fino al 21 maggio, questa promozione è ideale per chi naviga in streaming, usa i social o lavora in mobilità senza preoccuparsi dei limiti. Scopri tutti i dettagli! Passa a TIM da PosteMobile, Fastweb, iliad: 6,99€ per 150 GB in 5G. Offerta ho Mobile a 5,99€ Cosa include l’offerta ho Mobile 100 GB?. L’operatore virtuale ho Mobile, che utilizza la rete Vodafone, propone un pacchetto completo: 100 GB di dati al mese per navigare, guardare video e scaricare contenuti.. Chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.. Costo mensile di 5,99€, con attivazione scontata a 2,99€ per chi effettua la portabilità da operatori selezionati (come iliad) o attiva un nuovo numero. 🔗Leggi su Pantareinews.com

