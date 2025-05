Occupa un terreno comunale per allevare un cavallo e un pollaio | denunciato un 42enne

Un 42enne di Catania è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a occupare abusivamente un terreno comunale, trasformandolo in un allevamento illegale per un cavallo e un pollaio. La polizia, durante controlli di routine, ha scoperto la situazione irregolare, portando alla denuncia per maltrattamento di animali.

Si è appropriato di una porzione di terreno comunale per trasformarlo in un allevamento abusivo dove tenere un cavallo e un pollaio. La polizia ha individuato il responsabile, un catanese di 42 anni, che è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali. Durante i consueti controlli. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Occupa un terreno comunale per allevare un cavallo e un pollaio: denunciato un 42enne

