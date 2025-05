Obiettivo aumentare sicurezza e prevenzione la polfer inaugura i nuovi locali alla stazione

Obiettivo sicurezza e prevenzione: la Polfer inaugura nuovi locali alla stazione di Ancona. Questa mattina, giovedì 15 maggio 2025, si è svolto il taglio del nastro per la nuova sede del Compartimento Polfer per Marche, Abruzzo e Umbria, un passo importante per garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori e ottimizzare il servizio nel territorio.

ANCONA – Taglio del nastro questa mattina, giovedì 15 maggio 2025, per la nuova sede del Compartimento polfer per le Marche, l'Abruzzo e l'Umbria nella stazione di Ancona. Rete Ferroviaria Italiana, meglio nota con l'acronimo di Rfi, facente parte del gruppo Ferrovie dello stato, ha infatti.

