Nuzzolo riparte dal salone del libro di Torino con i Tagli d' anima

Massimiliano Nuzzolo torna al Salone del Libro di Torino con il suo nuovo progetto, "Tagli d'anima". Dopo il successo di "La fine del mondo", il rinomato autore veneziano presenta "Il libro delle risposte stronze" per Vallardi editore, promettendo di affascinare i lettori con la sua prosa incisiva e originale.

