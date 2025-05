Nuovospazio Artecontemporanea apertura straordinaria in occasione di Via di Gusto

Domenica 25 maggio, la Galleria Nuovospazio Artecontemporanea celebra l’apertura straordinaria in occasione di "Via di Gusto". Dalle 10 alle 20, il centro città si trasformerà in un vivace palcoscenico di sapori, musica e bellezza, con negozi aperti e attività per tutti. Un'opportunità imperdibile per immergersi nell’arte e nella cultura locale.

Domenica 25 maggio apertura straordinaria della Galleria Nuovospazio Artecontemporanea in occasione di "Via di Gusto", un evento speciale che animerà il centro città dalle ore 10 alle 20. Sarà una giornata ricca di sapori, musica e bellezza, con: - Tutti i negozi aperti; - Campagna Amica. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Nuovospazio Artecontemporanea, apertura straordinaria in occasione di "Via di Gusto"

Cosa riportano altre fonti

Un nuovo spazio per l’arte contemporanea a Bergamo: nasce SANBE15/C gallery

Riporta artribune.com: L’appuntamento è per giovedì 15 maggio 2025 in Via San Bernardino 15/C e a inaugurare gli spazi ci sarà la mostra Il ricordo del tempo di Andrea Maffioletti ...