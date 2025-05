Nuovo parco giochi di via Robecchi I lavori iniziano tra le polemiche

Il nuovo parco giochi di via Robecchi è finalmente in fase di realizzazione, ma non senza polemiche. Il Partito Democratico critica l'amministrazione attuale, sottolineando che il progetto, concepito e finanziato nel 2024, mira a offrire ai bambini spazi ludici sicuri e stimolanti, promuovendo il benessere della comunità.

I lavori sono iniziati e il Partito Democratico va subito all’attacco. Oggetto del contendere il parco giochi in via Robecchi. "Si tratta di un intervento pensato, progettato e finanziato dall’amministrazione di centrosinistra nel 2024, con un obiettivo semplice ma importante: offrire ai bambini del quartiere Prati uno spazio sicuro e inclusivo. Certo, viene da chiedersi perché il Comune sia stato fermo dieci mesi - commenta Riccardo Sala, capogruppo e segretario del Pd -. Oltre al ritardo, non si è neanche rispettato il progetto. È stata rimossa una porta da calcio che doveva rimanere al suo posto. Gli spazi consentivano di realizzare l’area giochi senza sacrificare nulla del campetto vicino". E conclude: "Ci sono scelte che parlano più dei proclami. Questo intervento era nato per includere. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo parco giochi di via Robecchi. I lavori iniziano tra le polemiche

