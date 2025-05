Nuovo palazzetto il cantiere assegnato entro metà giugno

Il nuovo palazzetto sportivo prenderà forma con l'assegnazione del cantiere prevista entro metà giugno. A un mese dall'apertura delle buste, il processo di verifica è ancora in corso. ChorusLife Spa esprime soddisfazione per il numero di offerte, significativamente superiore alle aspettative. Le prospettive per il progetto sono promettenti.

