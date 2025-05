Nuovo design della camicia da casa costo e come acquistare

2025-05-14 19:34:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: I giganti della Premier League Manchester City hanno rilasciato la loro nuova maglietta da casa Puma come parte del kit 202526 del club. Gli sponsor familiari Etihad Airways sono in primo piano sul fronte della maglietta, che è stata in vendita prima della fine di una rara recente campagna in cui City non vincerĂ il titolo. Per la prima volta, il colore blu cielo circonda una fascia bianca piĂš prontamente associata ai kit di distanza della cittĂ . È stato lanciato in un video con artisti del calibro del miglior marcatore Erling Haaland e del manager Pep Guardiola insieme all’attore John Thompson. Man City Kit 2526: quando verrĂ indossato per primo?. Il kit debutterĂ alla Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025, che inizia per la cittĂ contro il club marocchino Wydad a Filadelfia il 18 giugno (17:00 GMT). 🔗Leggi su Justcalcio.com