Sopralluogo dell’amministrazione comunale nelle zone dove i cittadini hanno segnalato la necessità di interventi urgenti per la sicurezza stradale e il decoro. Il sindaco Ricardo Lazzerini con l’assessore Marco Canuti e il geometra Massimo Piccioli hanno incontrato alcune delegazioni di cittadini, facendo il punto sugli interventi da svolgere e quelli che verranno fatti a breve. In via Montebuoni i residenti hanno segnalato la necessità di un camminamento pedonale per la sicurezza dei bambini, in risposta a una popolazione sempre più composta da famiglie. Sulla strada poi è necessaria una riasfaltatura. Mancano inoltre i parcheggi, anche a causa dei problemi sulla proprietà dei terreni: alcuni sono di privati, altri della chiesa. Lazzerini ha promesso di sistemare le varie problematiche e completare le procedure per entrare in possesso dell’area da adibire a parcheggio. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo asfalto e parcheggi: la lista dei lavori