Nuovo allenatore Juventus, Serie A e Premier League nel suo futuro: tutte le novità sull’obiettivo per la panchina del club bianconero. Al termine di questa stagione la dirigenza della Juventus sarà chiamata a prendere una decisione per quanto riguarda la propria panchina. In caso di raggiungimento del quarto posto i bianconeri potrebbero anche decidere di non continuare con Tudor. Nel mirino dei bianconeri nelle scorse settimane c’era anche Roberto Mancini: secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X l’allenatore non vede l’ora di tornare in panchina, con Premier League e Serie A tra le sue priorità. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juventus, Serie A e Premier League nel suo futuro: le novità sull’obiettivo per la panchina bianconera