Nuove scritte e arredi per le rotonde completati lavori di benvenuto a Porto Cesareo

L'amministrazione comunale di Porto Cesareo ha recentemente concluso lavori di decoro urbano sulle rotonde d'ingresso, arricchendo l'accoglienza con nuove scritte e arredi. Questi interventi mirano a valorizzare il territorio e a offrire un benvenuto caloroso a visitatori e turisti, migliorando l'immagine della cittadina e della marina di Torre Lapillo.

PORTO CESAREO – Decoro urbano e verde pubblico, l'amministrazione comunale di Porto Cesareo completa due nuovi interventi sulle rotonde all'ingresso della cittadina e nella marina di Torre Lapillo per migliorare il biglietto di benvenuto ai visitatori e ai turisti.

