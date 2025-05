Nuove fascette Igp sulle bottiglie La rabbia delle imprese vitivinicole | Tanti piccoli produttori a rischio

"Abbiamo sempre creduto nel nostro territorio, nella qualità e nella filiera corta. Ora ci ritroviamo a pagare un prezzo altissimio per una misura pensata contro i falsi, ma che penalizza la tradizione". A parlare è Paola Rinaldini, titolare della Rinaldini Azienda Agricola Moro, una storica realtà vinicola a conduzione familiare con sede a Sant’Ilario tra le quaranta firmatarie della richiesta di deroga all’obbligo delle fascette di Stato per i vini Emilia Igp, recentemente respinta in Consiglio comunale. Un voto che ha lasciato molta amarezza: "Non è una questione di tracciabilità o di qualità , anzi, quelle sono battaglie che condividiamo. Ma ci sono strumenti diversi, più sostenibili, che non rischiano di schiacciare le piccole aziende con il peso della burocrazia e dei costi. Le fascette possono avere un senso in contesti industriali, ma per aziende come noi o più piccole diventano un vero ostacolo alla sopravvivenza". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

