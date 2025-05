Nuova Ford Fiesta | ritorna nel 2027 solo elettrica?

La Ford Fiesta tornerà sul mercato in una nuova veste completamente elettrica, con un lancio previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Dopo l’uscita di produzione nel luglio 2023, Ford sta lavorando a una nuova generazione della Fiesta, che sarà basata su una piattaforma inedita dedicata ai veicoli elettrici compatti e accessibili. Questa piattaforma è sviluppata da un team guidato da Alan Clarke, ex ingegnere Tesla, con l’obiettivo di offrire auto elettriche più piccole ed economiche rispetto ai modelli attuali come Explorer e Mustang Mach-E. Caratteristiche previste della nuova Ford Fiesta elettrica. Design e dimensioni. La nuova Fiesta manterrà le dimensioni compatte tipiche del segmento B, con una lunghezza stimata tra 4,05 e 4,10 metri. Il design sarà moderno e distintivo, con elementi come maniglie delle porte a scomparsa e un frontale rinnovato. 🔗Leggi su Ilgiornaledigitale.it

