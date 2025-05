Nuova ciclabile prende forma il percorso che da sotto la maxi rotatoria porta al Villaggio Primo Maggio

Una nuova ciclabile sta prendendo forma, collegando la maxi rotatoria al Villaggio Primo Maggio. Conclusi i lavori strutturali della pista ciclo-pedonale "Ciclo Ovest 1", che attraversa sotto la rotatoria tra la statale 16 e la statale 72 per San Marino, ora si prosegue con il tratto a monte, vicino a via Arno e via Bidente.

