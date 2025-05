Nucleare in Italia nasce la newco di Enel Ansaldo e Leonardo | Nuclitalia

Enel, Ansaldo Energia e Leonardo hanno dato vita a Nuclitalia, una nuova creatura a tre teste che promette di rimescolare le carte del nucleare italiano. Nata ieri, 14 maggio 2025, la società si occuperà di scandagliare il mercato delle tecnologie di nuova generazione, con un occhio particolarmente attento agli Small Modular Reactor (SMR), quei reattori compatti che piacciono tanto perché sembrano conciliare sicurezza, efficienza e flessibilità . Il progetto entra in scena proprio mentre il Paese rispolvera l’atomo con una cautela calcolata, considerandolo un potenziale alleato delle rinnovabili nel difficile equilibrio tra decarbonizzazione e bollette sostenibili. Nuclitalia: chi sono i soci fondatori e come è composta la nuova società . Nuclitaliannasce come joint venture in forma di S.r.l. 🔗Leggi su Quifinanza.it

