Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili terzo giorno

...il Signore nel monastero. Oggi, nel terzo giorno della novena, rivolgiamo a lei le nostre suppliche, chiedendo il suo conforto e la sua intercessione per affrontare le difficoltà e i casi disperati. Con fede e speranza, ci affidiamo alla potenza della sua intercessione, certi che anche le situazioni più complesse possano trovare una via di luce.

Preghiamo Santa Rita da Cascia, amata in tutto il mondo, per aver concesso grazie in situazioni davvero intricate e impossibili da risolvere umanamente parlando. Santa Rita da Cascia, ha vissuto due vocazioni, prima di moglie e madre e poi dopo essere rimasta solo al mondo, la chiamata alla vita consacrata. Entrambe sono state da lei. L'articolo Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, terzo giorno proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, terzo giorno

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, primo giorno

lalucedimaria.it scrive: Affidiamo con questa novena all'intercessione di Santa Rita situazioni impossibili umanamente da risolvere: preghiera del primo giorno.

Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, secondo giorno

Scrive lalucedimaria.it: Affidiamo con questa novena all'intercessione di Santa Rita situazioni impossibili umanamente da risolvere: preghiera del secondo giorno.

Santa Rita: al via la novena nella chiesa del centro storico, petali di rosa benedetti per i fedeli

Si legge su salernotoday.it: Come è noto, la rosa è il simbolo per eccellenza di Santa Rita. Alla fine dei suoi giorni, malata e costretta a letto, Rita chiese a una sua cugina venuta in vista da Roccaporena, sua città d'origine, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Non sono come Rita Dalla Chiesa! Katia Ricciarelli gela Alberto Matano

Katia Ricciarelli è sotto i riflettori per aver provocato una vera tempesta all'interno dello studio televisivo della trasmissione "La Vita in Diretta".