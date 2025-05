Cesenatico veste i panni di capitale del cicloturismo. In un momento in cui c’è un calo generale delle granfondo, che evidentemente in Italia ma anche all’estero non attraggono più come accadeva sino a qualche anno fa, la Nove Colli mantiene il primato di corsa più partecipata. Nel quartier generale della Fausto Coppi, il glorioso gruppo ciclistico sta lavorando sodo per organizzare l’edizione 2025 che si disputerà domenica. Gli iscritti sono oltre 6mila, che all’alba del 18 maggio si raduneranno sul lungomare Carducci all’altezza della colonia Agip, per pedalare in direzione del centro sino alla via Cesenatico, dove il serpentone si snoderà sino a Cesena, per poi iniziare le salite dei colli. Oltre ai partecipanti, ci sono molti accompagnatori e famiglie al seguito, appassionati e ciclo sportivi, per questo a Cesenatico sono attese circa 25mila persone, per la gioia di albergatori, ristoratori e negozianti. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nove Colli Un giro d’affari di 10 milioni