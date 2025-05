Novara | pronti i progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati disabili e detenuti

Il Comune di Novara ha avviato progetti per cantieri di lavoro dedicati a disoccupati, disabili, detenuti e over 58. Dopo aver partecipato ai bandi regionali per il finanziamento, l'iniziativa mira a reinserire nel mondo del lavoro persone in situazioni di disagio sociale, promuovendo inclusione e opportunità di riscatto.

Cantieri di lavoro per over 58, disabili, persone con particolare disagio sociale e detenuti. Anche quest’anno il Comune di Novara ha partecipato ai bandi regionali per i cantieri di lavoro, in attesa di comunicazione di finanziamento. “Il Comune ogni anno partecipa ai bandi della Regione per. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara: pronti i progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati, disabili e detenuti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pronti in estate tre progetti per i palazzi comunali

Secondo msn.com: "I cantieri pubblici non interferiscono con la ... Le progettazioni dovrebbero essere pronte in prossimità dell’estate. Questi interventi non interferiranno con la viabilità e possono essere ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sicurezza sul Lavoro: Introdotta la Patente a Punti nei Cantieri

A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti a detenere una patente a punti.