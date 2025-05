Notte Europea dei Musei | Uffizi Bargello e Cappelle medicee aperti di sera a 1 euro

La Notte Europea dei Musei offre un'opportunità unica per scoprire il patrimonio culturale. Gli Uffizi, il Bargello e le Cappelle Medicee saranno accessibili in serata a soli 1 euro, accompagnati da aperture gratuite ed eventi speciali a Fiesole, Siena e Torre del Lago. Un'occasione imperdibile per vivere l'arte e la storia sotto le stelle.

Aperture serali gratuite ed eventi a Fiesole, siena, Torre del Lago

