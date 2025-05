Notte Europea dei Musei | i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana aperti con ingresso a 1 euro o gratuito

Sabato 17 maggio 2025, torna la Notte Europea dei Musei, un'iniziativa del Ministero della Cultura francese, sostenuta da UNESCO e ICOM. In tutta Europa, i luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Nazionali Toscana apriranno le loro porte a 1 euro o gratuitamente, per valorizzare il patrimonio culturale e coinvolgere i visitatori in un'esperienza unica.

Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Notte Europea dei Musei: i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana aperti con ingresso a 1 euro o gratuito

Altre fonti ne stanno dando notizia

Notte dei Musei 2025 a Firenze e in Toscana, la guida alle aperture serali

Da lanazione.it: Sabato 17 maggio un'occasione imperdibile per poter visitare i luoghi della cultura fino a tarda sera. Ecco chi aderisce, quali sono gli orari e se è necessaria la prenotazione. Gli ingressi sono grat ...

Toscana: notte europea dei musei, aperti i luoghi della direzione regionale Mic

lanazione.it scrive: Ad Arezzo e provincia sarà possibile visitare la Basilica di San Francesco, il Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l'Abbazia di San Salvatore a Soffena ...

Notte europea dei musei 2025: i luoghi da visitare in Sicilia

Si legge su catania.liveuniversity.it: Notte europea dei musei 2025: dall’arte alla storia, visita musei e parchi archeologici di sera con ingresso simbolico ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

GF VIP : FILIPPO NARDI E LA NOTTE BOLLENTE CON LA GREGORACI

GF VIP:"BOOM DI RIVELAZIONI A RADIO RADIO " NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI, TUTTA LA VERITA' SU FILIPPO NARDI ED ELISABETTA GREGORACI.