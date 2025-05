Notte Europea dei Musei aperture straordinarie a Foggia e a Manfredonia

Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, Foggia e Manfredonia si illumineranno con aperture straordinarie di castelli, musei e parchi archeologici. Questi luoghi d'arte, gestiti dalla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, offriranno ai visitatori l'opportunitĂ di esplorare la cultura e la storia locale fino a tarda sera. Non perdere questa occasione unica!

Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, Castelli, Musei e Parchi Archeologici apriranno le porte al pubblico prolungando eccezionalmente fino a tardi l'apertura. Oltre, quindi, ai consueti orari di ingresso, i luoghi d'arte della Direzione regionale Musei nazionali Puglia.

