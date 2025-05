Notte Europea dei Musei 2025 | le iniziative nei siti della Direzione regionale Musei nazionali Campania e Musei nazionali del Vomero

Sabato 17 maggio 2025, la Notte Europea dei Musei celebra il patrimonio culturale con eventi e iniziative nei siti della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania e nei Musei Nazionali del Vomero. Un'opportunitĂ unica per scoprire l'arte e la cultura, promossa dal Ministero della Cultura e supportata da prestigiosi enti internazionali. Unisciti a noi per una notte indimenticabile!

Sabato 17 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, su iniziativa del Ministero francese e con il patrocinio del Consiglio d'Europa, dell'UNESCO e dell'ICOM, per incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identitĂ culturale.

La Notte Europea dei Musei 2025: un viaggio nella cultura Campana

Il 17 maggio 2025, la Campania si prepara a celebrare la ventunesima edizione della Notte Europea dei Musei, un'iniziativa che promuove il patrimonio culturale e l'identità

Notte dei musei, aderisce anche l'archeologico di Chiavari

Il museo archeologico di via Costaguta sarà aperto dalle 19.30 alle 22.30 al costo simbolico di un euro. Alle 21 speciale visita guidata in tema con "Chiavari in fiore". Per l'occasione sarà allestita

Notte europea dei musei, le aperture in Toscana

Il 17 maggio torna la Notte europea dei Musei, l'iniziativa promossa dal ministero della Cultura francese e patrocinata da Unesco, Consiglio d'Europa e Icom, che si svolge in contemporanea in tutta Eu

