Fermo, 15 maggio 2025 - Notte di terrore sulle strade fermane, dove alcuni malviventi a bordo di due auto rubate, hanno seminato il panico e tentato di speronare le vetture della polizia che li avevano inseguiti e circondanti con una manovra a tenaglia. E’ accaduto nel corso dell’incessante attività di controllo del territorio, condotta senza soluzione di continuità da tutte le pattuglie della questura di Fermo per la prevenzione e la repressione dei reati. Gli agenti della squadra volante, intorno alle 22.30 di ieri, mentre percorrevano la strada provinciale Valtenna in direzione Campiglione, hanno notato sopraggiungere dal lato opposto due veicoli che viaggiavano molto ravvicinati e ad altissima velocità tanto da apparire, sin da subito, assai pericolosi. Alla vista della pattuglia della polizia, hanno spento i fari e hanno svoltato per immettersi sulla strada comunemente conosciuta come Lungotenna. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte di paura: forzano il posto di blocco con due veicoli rubati, uno si ribalta