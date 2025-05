Notte dei musei Festa della ricotta dei prodotti tipici e cena al buio | cosa fare nel weekend

Preparati a un weekend ricco di eventi imperdibili! Dalla Notte dei Musei con aperture straordinarie, alla Festa della Ricotta e dei Prodotti Tipici, senza dimenticare la Cena al Buio. Scopri cosa offre la Notte del Libro e delle Biblioteche e altre sorprese, come le visite notturne nei siti archeologici. Un fine settimana da vivere!

Tutto pronto per un nuovo ed entusiasmante weekend con la guida agli eventi clou del fine settimana. Da segnalare la Notte del libro e delle biblioteche con aperture straordinarie. Visite notturne anche in siti archeologici e non solo con la Notte dei Musei. Al Vittorio Emanuele ci sarà invece. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Notte dei musei, Festa della ricotta dei prodotti tipici e cena al buio: cosa fare nel weekend

Notte dei Musei a Roma il 17 maggio: l’elenco dei musei da visitare a 1 euro e gli eventi in programma

Da fanpage.it: I musei di Roma e non solo saranno aperti dalle 20 alle 2 per la Notte dei Musei sabato 17 maggio. L’ingresso sarà gratuito o alla simbolica cifra di un euro. Oltre cento gli spettacoli in programma ...

Il 17 maggio torna la Notte dei Musei

Lo riporta romasette.it: Eventi, concerti e spettacoli dal vivo, nelle strutture aperte al pubblico dalle 20 alle 2, con biglietto simbolico di 1 euro, nella XV edizione della manifestazione. Circa 20 le sedi interessate ...

Weekend di festa nei musei pesaresi con aperture ed eventi

Lo riporta ansa.it: Weekend di festa nei musei di Pesaro, sabato 17 e domenica 18 maggio, con un ricco programma in occasione della "notte dei musei", della "giornata internazionale dei musei" e di "buongiorno ceramica" ...

